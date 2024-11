Caros Leitores do JM, caros amigos das Peregrinações e Migrações.

Após três anos de procura em agendas e outros documentos, reuni um vasto material que vai ser apresentado, assim o espero, no dia 6 de dezembro, dia litúrgico de São Nicolau, Bispo, ocasião em que se inaugura o tempo de Natal, o que também deu origem nos E. U. A, ao Pai Natal.

A cerimónia litúrgica será realizada na Igreja do Colégio, após a eucaristia das 17 horas, sendo presidida pelo Senhor Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal, sendo o novo livro apresentado pelo Doutor Alberto João Jardim Antigo Presidente do Governo da Madeira, com a presença do Doutor Henrique Mota da Principia, que tratou da sua apresentação e publicação, e do autor do mesmo livro.

Para além dos convites oficiais, quero pedir com simplicidade e amizade, que aqueles que participaram nestas peregrinações, e foram alguns milhares, alguns dos quais Deus já chamou à sua presença. Teria muita alegria também que dentro dos milhares de migrantes portugueses que visitei nos países de acolhimento, e se encontrem na Madeira, a sua honrosa presença, para recordar as alegrias e tristezas, desses tempos que o sol já levou.

Devido aos tempos atuais, porque passa a Terra Santa e outros países, como até a Ucrânia e a Rússia, que tanto nos agradou, gostaria da alegre presença, que terminou com a agradabilíssima visita da maravilhosa e divertida Sicília. Apesar da minha idade e precária saúde, ainda não me despeço de viajar convosco mais alguma vez.

Como sabeis, realizei serviços na pastoral das Migrações como como presidente durante oito anos e 24 como vogal, além do serviço com os migrantes madeirenses em toda a minha vida e em todo o mundo, como se encontra no livro.

Até refiro todos os encontros dentro e fora da Madeira. Eleito pela Conferência Episcopal Portuguesa, estive oito anos como delegado em Bruxelas na COMECE, Conferência dos Bispos para a União europeia. No campo do Ecumenismo, a Conferência Episcopal Francesa convidou-me a participar no grupo dos bispos das “Duas Margens do Mediterrâneo sobre o Islão.” A Santa Sé nomeou-me para representante de Portugal na Comissão para o movimento “On Move” que compreende os migrantes, os marítimos, serviços aéreos, ciganos e peregrinações.

Entre os numerosos textos que aos domingos apresentei ao povo madeirense, muitos disseram-me que foi um alimento espiritual que enriqueceu as suas vidas no Dia do Senhor.

De alguns Bispos, padres e leigos, disseram-me: “Enquanto puderes não deixes de semear pela palavra escrita ou pregada o Evangelho, esse ministério faz parte da missão que recebestes quando fostes ordenados para padre e bispo na Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma”.