Nos últimos meses tem sido um fartote de opiniões e comentários (alguns tão cheios de erros como uma planta intestada de piolho). Meus caros, desde o Universitário ao analfabeto, quando nos referimos ao tempo decorrido o verbo escreve-se “há” e não “a”, de nada.

Mas, voltando ao início, tantos comentários e opiniões, algumas tão intituladas e arrogantes, como se proferidas pelos donos da verdade suprema e da intolerância ao outro.

Estou de férias com família e amigos, o que se leva desta vida, o que realmente importa e se deixei de colocar notas sobre os meus destinos nas redes, por aqui faço saber que durante uma semana trilhamos a ilha de La Palma, mesmo aqui ao lado. A ilha que, parte, em 2021 viveu a desgraça de perder tudo, mas felizmente não vidas humanas.

Vimos casas derretidas pela lava, estradas interrompidas por uma torrente que não atingiu uma habitação por um metro e onde a família faz, já, a sua vida “normal”, a levar com mirones num misto de “uau” e horror. Há que ter respeito, nós tentamos. É um cenário devastador e uma grande chapada de realidade acerca da nossa pequenez.

Em casa, e numa excursão à montanha para ver estrelas, que ainda hoje nos dói por termos saído gelados, num dos melhores sítios para ver estrelas, do mundo, com políticas de limitação luminosa e onde se encontra o maior telescópio do mundo, voltei ao céu estrelado da infância onde além de me sentir, era realmente pequena...

Portanto, aconselho-vos uma visita à ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, a todos os donos da verdade, aos comentadores de roupa e sapatos, para não dizer coisas piores, desde o perfil falso ao conhecido de infância. E já agora, conto uma que me aconteceu e que denota que estamos todos juntos: pedi um orçamento para uma reparação muito específica, em casa. Recebi resposta, não é que descobri um comentário do próprio senhor a quem pedi o orçamento, um dia antes, a me classificar com desprimor nas redes sociais? O mundo é pequeno, senti que poderia estar a abrir o meu lar a pessoas que não me querem bem, e agora? A reparação que aguarde.

Tenhamos noção da nossa pequenez e da nossa efemeridade.

Memento mori. Bom agosto!