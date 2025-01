Quando eu nasci, isto aqui era a ilha da Madeira e o nome da cidade onde eu nasci era Funchal e tudo estava ordenado como devia ser, tudo estava no sítio certo, tudo continha a medida e o peso exatos e eu jamais poderia ser quem não sou, mas ao longo da minha vida isto aqui passou a ser também outro lugar no mundo, outra cidade, outra ilha, às vezes até com nomes diferentes, por exemplo ilha das Pedras e cidade de São Barnabé do Calhau, embora a localização no mapa fosse a mesma, sem tirar nem pôr, bem como a história do achamento e do povoamento no século XV, os capitães donatários, os colonos, tudo isso é igualzinho ao que sempre foi, ainda que com alguns factos e datas modificados, como o primeiro desembarque no Funchal, que efetivamente aconteceu em 11 de junho de 1419, dia de São Barnabé, e o nome da ilha que afinal provém das pedras resplandecentes que os navegadores avistaram no topo das montanhas e tanto os impressionou, e esta alteração da realidade decorre unicamente da necessidade que tenho, eu diria uma necessidade imperiosa, mas também misteriosa, de criar tempo e espaço para situar uma parte substancial da minha fantasia, de modo que algumas das histórias que narro, ou que me atrevo a narrar, passam-se na Madeira e outras na ilha das Pedras e as ruas por onde deambulam pessoas e personagens tanto atravessam o Funchal como São Barnabé do Calhau, essa cidade imaterial e inconstante, composta por tudo o que existe na minha imaginação mas não cabe no plano concreto das coisas, sendo certo que, quer num caso como no outro, quando os portugueses aqui chegaram há 600 anos encontraram, de facto, a ilha coberta por denso arvoredo e o vale onde fundaram a capital estava mesmo cheio de funcho até ao mar.

A partir daqui tudo é possível.

Por exemplo, eu posso dizer que às vezes penso nas mulheres com o coração entre as pernas e quero amá-las todas, as feias e as bonitas, quero fazê-las todas felizes, porque estou cheio de desejo e não descubro em nenhuma qualquer defeito ou repulsa, vejo-as todas perfeitas e sedutoras a cirandar na cidade e isto só acontece nos dias em que a lua manda em mim, só pode ser, mas na verdade quem pensa assim, quem de facto sente isto, este desejo irracional, é o sociólogo Zaqueus M. Ribeiro, ou o meu amigo Coronel Fantasia, ou o senhor Kayros, um tipo extraordinário que conheci há muitos anos em Ushuaia, ou tantos outros que encontrei nas andanças pelo mundo, gajos estranhos, gajos doidos, gajos simples e humildes que me contaram histórias de encantar e arrebatar, são eles quem, de facto, pensa nas mulheres com o coração entre as pernas, não eu.

Eu cá penso noutros assuntos e reparo noutras coisas, além das mulheres, claro, e essas coisas, essas cismas, essas emoções são ainda mais espantosas do que aquelas que ocorrem na ilha das Pedras e em São Barnabé do Calhau nos dias em que a lua manda na carne, pois são coisas da minha vida concreta e do meu quotidiano real, coisas do tiquetaque da minha existência, cada adormecer, cada sonho, cada despertar, cada vez que digo amo-te e eu só digo amo-te à Pat, cada hora que passa e não acontece nada, cada cerveja que bebo no bar da esquina, cada vez que abro a boca para falar com alguém, cada almoço em família na casa do rochedo, cada passo que dou na terra onde nasci e fora dela também, cada festa que faço ao Tonecas e cada festa que ele me faz, cada lembrança que me perturba e cada memória que me acalma, cada momento de saudade, cada vez que espero sozinho e eu espero muitas vezes sozinho, cada salário no fim do mês e cada fim de mês sem dinheiro, cada gesto nobre, cada atitude petulante, cada palavra que escrevo e cada vez que me lembro que os jovens poetas geralmente acabam por ser velhos jornalistas frustrados, como disse Roberto Bolaño, e eu sei que é verdade, e, por isso, é sempre bom regressar à ilha da Madeira e à cidade do Funchal, é sempre bom regressar ao lugar onde nasci e onde tudo está ordenado como deve ser, tudo está no sítio certo, tudo contém a medida e o peso exatos e eu jamais poderei ser quem não sou.