À medida que as regiões macaronésicas se têm unido em torno de objetivos comuns, a visão de um futuro de maior cooperação, sustentabilidade e inovação ganha força, demonstrando que estas ilhas têm muito mais a oferecer do que apenas paisagens idílicas e patrimónios culturais singulares.

Foi com muito agrado que estive presente na celebração dos 30 anos do Cruise Atlantic Islands, onde participaram os representantes dos portos desta importante aliança, que almeja, num futuro não muito distante, o reconhecimento do destino de cruzeiros “Macaronésia”, à semelhança do que se passa, por exemplo, com as Caraíbas. Vejamos... há três décadas, Michael Blandy, ex-CEO da Blandy Group, lançou este desafio – menorizado por alguns – e hoje, os resultados estão à vista, sendo muito profícuos para todos. Neste evento, ocorreu, igualmente, a assinatura de um protocolo com a Câmara Municipal do Funchal, baseado na sustentabilidade, refletindo uma mudança de paradigma no setor. O turismo – uma das forças económicas mais relevantes da Madeira, bem como da Macaronésia – encontra na sustentabilidade um novo caminho para garantir o crescimento a longo prazo, sem comprometer os recursos naturais e culturais que tornam estas ilhas únicas.

Em paralelo, várias iniciativas, tendo por mote a Macaronésia, vão surgindo um pouco por todo o lado. Outro excelente exemplo foi a Macaronight... que se realizou na última sexta-feira de setembro. A região juntou-se ao resto da Europa para celebrar a Noite Europeia dos Investigadores, um evento anual que homenageia o trabalho desenvolvido pelos investigadores e que promove a importância da ciência na sociedade. No âmbito do projeto Macaronight, que envolve as ilhas da Macaronésia, a Universidade da Madeira liderou as comemorações locais, contando com o apoio de entidades parceiras como a Secretaria Regional de Educação, a Câmara Municipal do Funchal, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e a StartUp Madeira.

Com um olhar mais profundo... a posição geoestratégica destes arquipélagos atlânticos, situados no cruzamento de rotas marítimas e aéreas de extrema importância, oferece uma oportunidade única de projeção global. Tal como aconteceu com as grandes descobertas marítimas no passado, que colocaram estas ilhas no mapa mundial, a Macaronésia pode desempenhar um papel crucial, podendo tornar-se em centros de conectividade, inovação e comércio, assumindo-se como um ponto de convergência entre continentes. A capacidade de transformar estes arquipélagos num espaço de inovação e desenvolvimento depende da vontade coletiva em olhar para além do imediatismo, reconhecendo que o verdadeiro progresso raramente segue um percurso óbvio ou previsível.

Ao imaginar o futuro da Macaronésia, poderíamos antever um espaço onde as barreiras geográficas se tornariam irrelevantes, onde as ilhas estariam interligadas por redes de transporte eficientes e sustentáveis, apoiadas por uma economia verde e diversificada. Um futuro em que a ciência, o turismo, a agricultura e a energia se entrelaçassem de forma harmoniosa, criando um ecossistema que beneficiaria tanto as comunidades locais como o planeta. Por mais desafiador que este caminho possa parecer, o progresso sempre foi feito pelos que, mesmo contando com uma série de contrariedades, ousaram acreditar no poder dos seus sonhos.