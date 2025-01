É bom ter memórias e é igualmente bom ter desejos. Sem uns e sem outros, pura e simplesmente não existimos por inteiro. A memória, porque nos enraíza ao passado, nos define como a pessoa que somos no presente e os desejos, porque nos impulsionam para o futuro e nos levam a querer agir em prol de nós, dos outros e, de uma forma mais altruísta, do nosso mundo. E desenganem-se aqueles que pensam ser necessário reunir as condições ideais para avançar para a concretização de sonhos, objetivos e projetos. O importante é agir. Se dermos o primeiro passo lá chegaremos.

Para 2025 e para todos

Desejo altruísmo

Desejo amizade

Desejo bondade

Desejo compaixão

Desejo confiança

Desejo coragem

Desejo cordialidade

Desejo dedicação

Desejo disciplina

Desejo empatia

Desejo espontaneidade

Desejo fraternidade

Desejo honestidade

Desejo justiça

Desejo lealdade

Desejo paz

Desejo prevenção

Desejo proatividade

Desejo resiliência

Desejo solidariedade

Desejo Tolerância