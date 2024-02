Não esconde, nem escondem a sede de ir ao pote! É assim pelo menos desde 2017! Ele vai, e eles vão a todas! Uma atrás da outra! Ainda não tinham sido empossados e já davam sinais que abandonariam a Câmara, abandonando quem os elegeu, sedentos pela causa... a sua governaçãozinha regional. Correu-lhes mal, 19. Mesmo assim, entraram pavoneantes pela Assembleia Regional, como se tivessem ganho alguma coisa. Sol de pouca dura!

Em pouco tempo esgotaram os sorrisos bem como os poucos e fracos argumentos que afinal não tinham. Como era fácil debater com eles! Fugiram pela porta pequena, murchos e desorientados, disfarçando a azia pela derrota nas autárquicas de 21. Antes, negociaram uma barriga de aluguer, cirurgicamente escolhida, certos que nessa barriga ponham e disponham à medida do seu egocentrismo. Pelo caminho, desterraram camaradas que, de norte a sul, tudo fizeram para que fossem aquilo que efetivamente não são. Hoje, alguns desses que acreditaram no seu canto de sereias socialistas mal disfarçadas, continuam a liderar autarquias, surgem emprestados nas listas nacionais, ou marcam pontos na opinião pública com posições e comentários equilibrados, de quem é prudente e não julga antecipadamente.

Pelo caminho caiu-lhes no colo um lugarzinho na Assembleia da República, com direito à comissão dos Negócios Estrangeiros, e uma Secretaria de Estado... das Comunidades. Coincidência?! Dois espaços que permitiram continuar a desfilar egos e vaidades pela vã aparência do serviço público não prestado. Lugarzinhos que pouco renderam. Subitamente estão de volta para reocupar tudo e dispor de novo.

A barriga de aluguer é dispensada. Num ápice anuncia-se presidente dos socialistas, autoproclama-se cabeça de lista à República e quase em simultâneo candidato ao Governo Regional. Tudo de uma assentada! Não sem antes julgar e sentenciar na praça pública. É Rei e é Lei! E porquê? Por uma causa! Qual causa? A sua causa. A causa socialista de quem se coloca no centro do universo e surge só nos cartazes! Qual rei sol! Depois do 10 de março, apresentar-se-á candidato ao... Parlamento Europeu... sempre por uma causa! A sua causa!

É assim o socialismo na Madeira, um socialismo egoísta feito à medida deles e julga publicamente por antecipação. O texto do seu fiel escudeiro e escriba de mão, publicado a 14, fica para a história do vil e medíocre socialismo regional que encarnam. Quem escolhe é sábio. Não passarão!

Continuaremos humildes e focados, unidos e coesos, com o propósito de dar estabilidade à região, aprovar um orçamento e prosseguir o desenvolvimento que madeirenses e porto-santenses precisam. Para tal não há um só caminho. Não temos receio dos caminhos. Todos são possíveis. Seremos sempre parte da solução, seja qual for o caminho. É o tempo de ouvir Sr. Representante!

P.S. À hora que escrevo a Sr.ª Procuradora-Geral da República é Lucília Gago. À hora que o texto for publicado quero acreditar que mais que comunicados pôs o seu lugar à disposição!

Ainda vivemos num Estado de Direito? Basta de judicialização da política!