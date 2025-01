Uma viatura está estacionada, possivelmente abandonada, há mais de um mês no Largo Conselheiro Aires de Ornelas (Largo da Achada), na freguesia da Camacha.

A situação é denunciada por um cidadão, via redes sociais, dando conta de que o teto de abertura do carro está danificado e coberto com plástico, como atesta a imagem que reproduzimos.

A pessoa que reporta o caso, adita que “segundo o portal da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a viatura não tem seguro há mais de um ano”.