O derrame de combustível que registado esta manhã na via rápida, na sequência de uma avaria num camião, originou um engarrafamento prolongado e com largos quilómetros na faixa norte desta infraestrutura rodoviária.

A normalidade no trânsito automóvel já foi reposta, após pouco mais de uma hora de paragem, mas a fila de automóveis imobilizados na via, desde a Ponte João Gomes, no Funchal, estendeu-se até Santa Cruz, na zona do Porto Novo.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local para espalhar farelo sobre o combustível, de modo a realizar uma absorção célere de um produto que torna o asfalto escorregadio e impróprio para uma condução em segurança.

O camião avariado, que ficou atravessado na via, teve de ser rebocado.