Um turista que seguia num grupo a realizar uma vereda entre os dois picos mais alto da Madeira sofreu, esta manhã, um incidente de alguma gravidade na Vereda do Pico do Areeiro.

Na altura em que percorria parte do percurso, o turista foi atingido por uma pedra, ficando ferido na cabeça com alguma gravidade.

O homem foi logo assistido pelos companheiros e familiares, tendo ficado à espera do resgate pela equipa de socorro, nas imediações do Pico do Gado.

Entretanto, o Serviço Regional de Proteção Civil ativou uma equipa de busca, resgate e socorro em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

O helicóptero vai realizar o resgate do homem ferido.

Já ao início da tarde desta segunda-feira, outro turista ficou ferido após sofrer uma queda na zona do Fanal.

Uma equipa de busca e socorro em montanha esteve no local a prestar socorro. Também a Polícia florestal está a dar apoio aos bombeiros.