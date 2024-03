Apesar do aviso laranja para agitação marítima para a costa Norte, a vigorar até às 12h00 de sábado, há quem arrisque para ‘apanhar’ o melhor cenário para uma fotografia.

Esta manhã, nas Piscinas Naturais do Seixal, no Porto Moniz, dois turistas aproximaram-se das ondas fortes do mar Norte, numa atitude arriscada que foi filmada e partilhada nas redes sociais.