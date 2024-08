No dia em que se inaugurou a viagem da Horários do Funchal até ao Pico do Areeiro, um turista mais afoito não foi de meias medidas e seguiu de trotinete ao pico mais visitado da ilha da Madeira.

O homem percorreu, naquele veículo, desde o Funchal, as estradas sinuosas até ao Pico do Areeiro, tendo o ‘veículo’ aguentado o relevo elevado da ilha.

Quem passava pelo estrangeiro até ficou estupefacto com a façanha do nosso visitante, que terá demonstrado às autoridades que além do autocarro, uma trotinete pode resolver o problema dos excessos de viaturas em circulação rodoviária até ao pico do Areeiro.