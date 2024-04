O SANAS Madeira realizou, ao início da tarde desta sexta-feira, uma operação de socorro e resgate por via marítima, de uma turista de nacionalidade estrangeira que se encontrava a efetuar a vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

A mulher sofreu ferimentos após sofrer um acidente junto ao Cais do Sardinha, necessitando de ser resgatado para receber assistência médica.

Nesta ação foi empenhada a embarcação salva-vidas da SANAS Madeira (SANAS103), com o apoio de uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico.

O resgate foi efetuado através do Cais do Sardinha, tendo o desembarque ocorrido dez minutos depois na marina da Quinta do Lorde, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico, ativada pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

A vítima foi transportada para o serviço de urgências do Centro de Saúde de Machico, onde recebeu os primeiros tratamentos médicos.A coordenação do serviço foi do MRSC Funchal, com o apoio do Serviço Regional de Proteção civil.