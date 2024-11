Um turista de aproximadamente 60 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de vários metros no Pico Espigão, mito próximo do radar meteorológico do Porto Santo.

O turista, de nacionalidade britânica, foi socorrido e resgatado pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, com apoio da Guarda Florestal. Também a equipa da EMIR esteve no local.

Depois de devidamente socorrido, a vítima seguiu para Centro de Saúde do Porto Santo, onde recebeu tratamento médico.

Devido à gravidade dos ferimentos, o turista foi transferido para a Madeira, onde foi internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ficou internado nas urgências, em estado considerado grave.