Turista sofre queda na vereda entre o Pico do Areeiro - Pico Ruivo

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram chamados, nesta tarde de domingo, para uma operação de resgate no Pico Ruivo a uma cidadã continental, que sofreu uma queda quando realizava o percurso entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, concelho de Santana.

Sabe o JM que o incidente ocorreu já na zona do Pico Ruivo, tendo sido mobilizada uma equipa de resgate em montanha.

Com suspeita de uma entorse em um dos membros inferiores, a turista foi assistida no local e depois transportada para o Hospital Central do Funchal - Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.