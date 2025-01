Uma turista foi hospitalizada, esta tarde, após uma operação de resgate na vereda da Ponta de São Lourenço, informou o SANAS Madeira.

A vítima, que apresentava um traumatismo no membro inferior esquerdo, foi inicialmente assistida pela equipa da embarcação da Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, numa operação que contou com colaboração com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) e o MRSC Funchal.

A operação de resgate foi coordenada com a maior celeridade, tendo a embarcação sido empenhada para o local logo no início da tarde.

Após o resgate, a vítima foi transferida para a marina do Dreams Madeira Resort, onde foi realizado o transbordo para uma ambulância que a transportou até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A vítima tinha sido inicialmente atendida no Centro de Saúde de Machico antes de ser encaminhada para o hospital, onde recebeu cuidados médicos adicionais.