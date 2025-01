Turista fica ferido após queda na estrada

Um turista de um navio de cruzeiro foi socorrido esta quarta-feira por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, devido a um incidente na via pública.

Segundo apurou o JM, o homem, de 60 anos, sofreu uma queda na Rua do Bettencourt, no coração do Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses responderam à ocorrência com uma ambulância, depois de ativados pelo Comando regional de Operações de Socorro (CROS).

Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para o serviço de urgências, onde permanece em observação.

Os ferimentos são considerados ligeiros e não devem impedir o regresso da vítima ao cruzeiro, onde deverá prosseguir viagem.