A equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses está preparada para resgatar o corpo, aparentemente de Henrique Felisberto, numa operação delicada.

A corporação do Funchal foi ativada devido às especificidades da operação.

O corpo foi detectado por um drone da Proteção Civil numa ravina com cerca de 50 metros de profundidade, depois de uma operação de busca e resgate dos Bombeiros Voluntários de Santana.

Segundo fontes dos bombeiros, inicialmente foi encontrada uma peça de roupa e posteriormente o cadáver.

A família já se encontra no local, aguardando o desfecho da operação de resgate.

O homem foi encontrado a pouco mais de 50 metros de sua residência.

A Polícia Judiciária acaba de chegar ao local para investigar as circunstâncias do desaparecimento do homem ocorrido no dia 3 de janeiro e recolher indícios sobre o desfecho fatal.