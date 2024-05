Traficante de droga intercetado à saída do Lobo Marinho

O Comando Regional da Madeira da PSP comunica a detenção em flagrante delito de um cidadão do sexo masculino, com 27 anos, natural e residente na Região Autónoma da Madeira, pelo crime de tráfico de estupefacientes, factos ocorridos no presente dia e efetuada por polícias da Esquadra Complexa de Porto Santo da Divisão Policial de Machico.

No âmbito de recolha de informações criminais, o suspeito foi intercetado quando saía do navio Lobo Marinho, após chegar à ilha de Porto Santo, na posse de 66 doses de haxixe e 5,21g de produto suspeito de ser droga sintética (vulgo “bloom”).

O arguido não possui antecedentes por crime desta natureza, pelo que foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, sendo que irá aguardar o prosseguimento das diligências de investigação em liberdade.

O Comando Regional da Madeira da PSP alerta que, nos termos da Lei em vigor, quem, sem para tal se encontrar autorizado, cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, comprar, ceder ou por qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer transitar ou ilicitamente detiver, qualquer tipo de droga é punido com pena de prisão que pode ir de 4 a 12 anos.