Um Smart Fortwo, na cor azul claro, foi furtado durante esta madrugada na zona das Figueirinhas, no Caniço.

De acordo com o proprietário, que contactou o Jornal, o veículo, um modelo do ano 2000, com a matrícula 71 – 53 – MD, que será o único, com esta cor, a circular na Madeira, estava estacionado no parque aberto do prédio. Quando o lesado se dirigiu ao carro esta manhã, este tinha desaparecido.

O proprietário já apresentou queixa junto da PSP e apela a que, quem souber alguma informação acerca do paradeiro do veículo, que contacte a mesma autoridade policial.