Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz percorreram, em 2024, 234.33 km. Tiveram 238 ações de salvamento de animais, 120 intervenções em incêndios rurais e estruturais, 3.882 saídas para emergências médicas e 50 para abastecimento de água.

Os números divulgados por aquela corporação na sua página de Facebook, adiantam ainda que foram realizados 15 simulacros. No que toca ao patrulhamento preventivo no território municipal, também foram feitas 238 iniciativas. O ocasião é aproveitada para um agradecimento ao apoio do Município de Santa Cruz e para os desejos de um feliz ano ano.