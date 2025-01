A Junta de Freguesia da Camacha está a partilhar, na sua página do Facebook, o desaparecimento, desde o dia de ontem, de Sérgio Roberto Barreto Rodrigues, de 45 anos, residente na freguesia.

“Segundo informações comunicadas pela família, o Sr. Sérgio saiu para o trabalho ontem pelas 08H00, numa carrinha de serviço branca Peugeot Partner, matrícula 35-TO-31. Há registos que mostram a sua passagem na Via Expresso em direção à Cancela, Caniço”.

A publicação termina com um apelo “a que quem tenha qualquer informação sobre o paradeiro do mesmo, que entre em contato com a família, ou através desta página ou com a Polícia Segurança Pública”.