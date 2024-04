A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em coordenação com o Capitão do Porto do Funchal, coordenou, esta tarde, o resgate de um praticante de desporto náutico, de 27 anos, que se encontrava em dificuldades no mar, em frente ao Cais da Ribeira, no Funchal.

O alerta foi recebido no MRSC Funchal, por voltar das 16h48, através de um popular.

De imediato, foi empenhada a embarcação com elementos da Estação Salva-vidas do Funchal que procederam ao resgate, após 11 minutos do alerta, por volta das 16h57.

O indivíduo foi transportado para a marina do Funchal e não foi necessário assistência médica.