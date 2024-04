Resgate de casal vítima de queda nas serras da Região demorou 13 horas

Um casal vítima de queda nas serras da Região foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, num resgate que se prolongou por 13 horas.

Conforme informa uma nota enviada à redação, o alerta foi recebido pelo Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro (CIC-CROS) do Serviço Regional de Proteção Civil no dia 26 de abril pelas 17h00, sem, no entanto, ser certa a localização dos acidentados.

“Face à comunicação rececionada, foi de imediato ativada a equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que solicitou o envio das coordenadas”, relata o Serviço Regional de Proteção Civil, que ressalva, contudo, que “o cidadão que deu o alerta enviou diversas coordenadas, todas elas diferentes, levando esta equipa a percorrer diversos trilhos à procura do casal, desde o Ribeiro Frio, Curral das Freiras e por fim, Santo António”.

“À chegada ao local exato, na zona dos 3 Paus - Levada da Viana/ Curral das Freiras, pelas 21h30, os bombeiros percorreram o trilho, encontrando o casal cerca de 1h30 depois, a cerca de 60 metros abaixo da vereda, preparando todo o equipamento necessário para proceder ao resgate do casal, que se encontrava com ferimentos no couro cabeludo, conscientes e orientados”, aditou a mesma nota.

Este serviço aponta que a zona em causa é “altamente perigosa, com queda de pedras recorrente, o que levou a uma recuperação dos aludidos cidadãos de cerca de 1h30”.

No entanto, dada a instabilidade do percurso, a equipa decidiu sair pelo Curral das Freiras, terminando o resgate pelas 6 horas da manhã do dia 27 de abril.

Certo é que, fazendo as contas, esta missão foi concluída com sucesso num total de 13 horas de empenhamento.

Saliente-se que no local estiveram ainda o Corpo de Polícia Florestal e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM relembra que, ao ligar 112 através da app “Prociv Madeira”, os operadores irão receber a localização exata através da georreferenciação, tornando o socorro mais célere.