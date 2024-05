Israel: Forças israelitas mantêm operações em Rafah e no norte de Gaza

O Exército israelita disse hoje que mantém “operações” no leste de Rafah e que retomou a atividade militar no bairro de Zeitun, cidade de Gaza, onde, alegam, se encontram forças do Hamas.

”As Forças de Defesa de Israel prosseguem as operações direcionadas para a zona de Zeitun, no sul da cidade de Gaza, bem como em zonas específicas do leste de Rafah”, refere um comunicado militar divulgado hoje.

As tropas israelitas afirmam que localizaram mais de uma dezena de túneis subterrâneos em Rafah e no lado palestiniano da passagem da cidade, que liga o enclave ao Egito, tendo “eliminado uma série de células terroristas em combate terrestre e em ataques aéreos”.

”Vários locais na zona de Rafah, de onde foram disparados foguetes de artilharia e morteiros contra Israel nos últimos dias, incluindo em direção à passagem de Kerem Shalom [que liga Israel à Faixa de Gaza], foram atingidos por aviões de combate”, acrescenta o documento.

Israel iniciou a operação militar em Rafah na segunda-feira, mas insiste que se trata de um ataque “direcionado” para a parte oriental de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, onde vivem cerca de 1,5 milhões de pessoas deslocadas, mais de metade da população de Gaza.

O Exército israelita ordenou a retirada de cerca de 100 mil pessoas da parte oriental da cidade na segunda-feira e, na terça-feira, assumiu o controlo da passagem de Rafah, que liga o enclave ao Egito.

A passagem é vital para a entrada de ajuda humanitária.

A ONU indicou que cerca de 110 mil palestinianos de Rafah encontram-se deslocados devido à violência.

”À medida que os bombardeamentos das forças israelitas se intensificam em Rafah, continuam as deslocações forçadas. Estima-se que 110 mil pessoas tenham fugido de Rafah em busca de segurança. Mas nenhum sítio é seguro na Faixa de Gaza e as condições de vida são terríveis”, declarou hoje a ONU.

Sobre o reinício das operações em Zeitun, no norte do enclave, o Exército disse que a aviação atingiu combatentes e infraestruturas do Hamas, incluindo uma instalação com uma “grande quantidade de explosivos”.

”Durante o último dia [quinta-feira], a Força Aérea atingiu cerca de 40 alvos terroristas em toda a Faixa de Gaza, incluindo estruturas militares, postos de observação, células terroristas e infraestruturas terroristas”, afirmou.

A agência noticiosa oficial palestiniana Wafa informou que os bombardeamentos israelitas atingiram vários pontos de Rafah, bem como o bairro de Zeitun e o campo de Shati na cidade de Gaza, causando vítimas mortais.

Em sete meses de guerra, mais de 34.900 habitantes de Gaza foram mortos, incluindo 15 mil crianças, enquanto cerca de 10 mil corpos continuam desaparecidos sob os escombros, de acordo com o Hamas.