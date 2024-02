O rebentamento de uma rede de canalização de água, no Caminho de Santo António, obrigou ao corte do abastecimento nesta rua e também na Avenida das Madalenas, adiantou esta manhã a Câmara do Funchal.

“Devido a um rebentamento da rede na zona do caminho de Santo António, durante esta madrugada, houve necessidade de fechar a rede de água que abastece este arruamento e também a avenida das Madalenas”, podia ler-se numa breve nota que acrescentava que “a avaria será reparada durante a manhã desta quarta-feira”.

“As equipas das águas do Funchal tudo farão para minimizarem a duração da interrupção do fornecimento de água. Agradece-se desde já a compreensão para esta situação inesperada”, conclui.