A queda de um poste de eletricidade, ocorrida ontem em Câmara de Lobos, mais concretamente no arruamento que dá acesso ao bairro do Espírito Santo, assustou os transeuntes que por ali passavam.

Segundo testemunha ocular, “só por manifesto milagre não causou vítimas ou prejuízos materiais numa das mais movimentadas ruas da freguesia de Câmara de Lobos”.

A mesma fonte relata ao JM que “uma popular que regressava do trabalho à hora do incidente, testemunhou o ocorrido e diz ‘não ter ganho para o susto, garantindo que a ‘sorte’ foi os utentes do CACI terem, àquela hora, já se dirigido às respetivas casas”.