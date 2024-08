O proprietário da residência sinalizou a presença de uma antiga granada, de uso militar, no interior da propriedade, tendo acionado a presença da PSP.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que as suas Equipas de Inativação e Engenhos Explosivos (EIEEXS) realizaram uma intervenção de emergência junto de uma residência particular, na área da municipalidade do Funchal, na sequência de um alerta de material explosivo.

Prontamente, as EIEEXS da PSP deslocaram-se à zona residencial e tomaram todas as medidas necessárias para salvaguardar a integridade das pessoas presentes no local e na vizinhança.

O perímetro foi isolado pela PSP, tendo as EIEEXS procedido à análise técnica e posterior recolha do artefactobélico, segundo os protocolos de segurança estabelecidos, transportando-o para as instalações policiais, comvista a uma perícia ulterior e à sua comunicação formal às entidades competentes.