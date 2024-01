PSP prendeu pela oitava vez jovem de 20 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira comunicou, hoje, a detenção em flagrante delito de um cidadão do sexo masculino, natural e residente no Funchal, com a idade de 20 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

“A detenção ocorreu na sequência de uma intervenção da patrulha da PSP na Rua das Fontes - Funchal, tendo o suspeito sido sinalizado como um dos intervenientes numa desordem que havia ocorrido momentos antes. Ao aperceber-se da presença policial, dado que o mesmo é referenciado pela atividade de tráfico, possuindo inclusivamente medidas de coação que não lhe permitem circular naquele local, o mesmo tentou esquivar-se à ação dos polícias, tendo, contudo, sido de imediato intercetado. Desta forma foi possível proceder à sua revista e à apreensão de 12 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por “Haxixe””, informa uma nota enviada à redação.

Refira-se que esta foi a 8.ª vez que o mesmo suspeito foi detido pelo mesmo tipo de crime, a última detenção ocorreu no dia 22 de janeiro, estando inclusivamente sujeito a medidas de coação de apresentações periódicas no Comando Regional da PSP Madeira.

Após apresentação à autoridade judiciária foram-lhe agravadas as medidas de coação já impostas e acima elencadas, sendo que irá aguardar julgamento pelos crimes cometidos sujeito a prisão preventiva.