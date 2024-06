O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira revelou hoje que procedeu à detenção, em flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, com 38 anos, residente no Concelho de Câmara de Lobos pela prática do crime de furto em veículo motorizado.

A detenção foi levada a cabo no dia 15 de junho, pelas 19h30, por um polícia da Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Câmara de Lobos quando se encontrava em deslocação na sua viatura pessoal para iniciar serviço, tendo visualizado um indivíduo sobejamente conhecido pela prática de crimes desta natureza a sair do interior de uma viatura trazendo na sua posse um autorrádio.

Em ato contínuo o polícia intercetou o suspeito, apurando de imediato que momentos antes o mesmo havia destruído a janela do lado do passageiro daquela viatura, introduzindo-se ilegitimamente na mesma e furtado o autorrádio. Contactado o legítimo proprietário, o mesmo confirmou de imediato a propriedade daquela viatura bem como do autorrádio, formalizando a respetiva denúncia.

Perante o flagrante delito o detido recolheu aos quartos de detenção e foi apresentado no Tribunal Judicial do Funchal na tarde do dia de hoje perante a respetiva Autoridade Judiciária, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, ficando a aguardar em liberdade os ulteriores termos do processo.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado.