PSP deteve dois assaltantes de bar no Caniço

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, comunica a detenção de dois cidadãos do sexo masculino, naturais e residentes na Região Autónoma da Madeira, com a idades de 24 e 40 anos, pela prática do crime de furto na forma tentada e de danos.

A detenção ocorreu na madrugada do dia 17 de março na freguesia da Caniço e verificou-se após os suspeitos com recurso a uma pedra terem partido uma porta em vidro de acesso a um centro comercial e uma vez no seu interior recorrendo ao mesmo método danificaram uma porta de um estabelecimento de bar. Em resultado dos ruídos provocados, o proprietário do estabelecimento acionou a Polícia de Segurança Pública, enquanto outros moradores ao se aperceberem do sucedido conseguiram localizar os suspeitos que, entretanto, tinham-se ausentado do local.

Os polícias em serviço da Esquadra Policial Complexa de Santa Cruz, da Divisão Policial de Machico, conseguiram intercetar os dois suspeitos e procederam à sua detenção após a formalização da respetiva denúncia pelo proprietário do estabelecimento. Na presente data, após serem presentes a primeiro interrogatório de arguido detido, foram decretadas apresentações semanais na Esquadra Policial da área de residência.

O Comando Regional da Madeira aproveita a ocasião para relembrar a todos os comerciantes a importância da implementação de medidas de segurança passiva que possam dissuadir o cometimento de assaltos, nomeadamente, instalar sistemas CCTV, deixar as caixas registadoras visíveis, abertas e sem qualquer fundo de caixa, armazenar bens valiosos em locais seguros e fora de expositores no período noturno, assegurar-se que as portas e janelas encontram-se bem fechadas.