19 condutores foram detidos por condução de veículo em estado de embriaguez entre 12 e 18 de abril, segundo informou hoje o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, em comunicado de imprensa.

No decurso de operações de fiscalização rodoviária, as detenções foram levadas a cabo nos seguintes concelhos da Região: 9 no Funchal; 6 em Câmara de Lobos; 1 em Santana; 1 em Machico e 2 no Porto Santo.

Em igual período de tempo, a PSP deteve um condutor um crime de desobediência e condução com veículo apreendido, em Câmara de Lobos.