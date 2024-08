PSP corta acesso ao Curral. Incêndio atravessou a freguesia e tem várias ramificações (com vídeo)

A Polícia de Segurança Publica cortou o trânsito no tunel de acesso ao Curral das Freiras, estando apenas autorizadas saídas do interior da freguesia e algumas entradas, mediante a autorização dos agentes.

No interior do Curral, há um cheiro a fumo espalhado por toda a freguesia, depois de as chamas terem percorrido o vale de um lado ao outro.

De acordo com os moradores, ao longo do dia, o fogo veio da Boca da Corrida, atravessou a Seara Velha, Terra Chã e agora encaminha-se para a Fajã Escura/Colmeal.

O incêndio está com vários ramificações e continua a consumir uma zona central do Curral, onde estão vários meios dos bombeiros a combater as chamas.