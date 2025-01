A PSP deteve um homem, de 34 anos, residente em Santa Cruz, pelo crime de posse de arma proibida, que veio a ser apreendida. A detenção ocorreu na passada quarta-feira,

“Esta ocorrência surgiu no seguimento de uma denuncia via 112, a qual relatava a presença de um cidadão munido de uma arma de fogo num restaurante na zona do Poiso. Quando a patrulha policial chegou ao local, o suspeito já não se encontrava naquelas instalações. Porém, a inspeção ao local permitiu apreender uma munição, calibre 6,35 mm, na casa de banho do estabelecimento, facto que deu origem a uma busca policial pelo suspeito”, lê-se em conunicado de imprensa do Comando Regional da PSP.

Segundo a mesma nota, “após recolha da prova testemunhal, foi possível sinalizar a matrícula da viatura utilizada pelo suspeito e chegar à sua identificação. A partir deste momento, foram verificados vários locais onde o mesmo poderia encontrar-se, incluindo a sua residência”.

“A pressão policial exercida no meio local fez com que o suspeito optasse por comparecer na Esquadra da PSP de Santa Cruz, tendo feito a entrega voluntária de uma arma de fogo transformada, marca “Astra”, calibre 6,35 mm, a qual não estava registada e não possuía Livrete de Manifesto. O suspeito também não possui licença de uso e porte de arma”, precisa o Comando Regional.

A apresentação do detido a 1.º interrogatório judicial deu-se no dia de ontem tendo-lhe sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência.

A PSP aproveitou esta ocorrência para “apelar a que quem tenha armas na sua posse, em condições não permitidas por lei, informe a PSP para que as mesmas sejam recolhidas em segurança. Evitam-se assim situações de furtos ou o perigo para os próprios ou para terceiros que inadvertidamente as possam utilizar, nomeadamente crianças”.

“Tal procedimento, embora possa acarretar a organização de um processo contraordenacional, terá consequências muito menos gravosas que uma apreensão na sequência de uma investigação policial”, reforça a PSP.