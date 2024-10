Prisão preventiva para os dois homens apanhados pela PSP na megaoperação do Estreito

Os dois indivíduos detidos no dia 22 de outubro numa megaoperação da PSP no Estreito ficam em prisão preventiva, depois de serem ouvidos em 1.º interrogatório criminal, que decorreu no Tribunal da Comarca da Madeira.

Os dois homens, de 20 e 28 anos, aguardam julgamento em prisão preventiva na cadeia da Cancela, no Funchal, suspeitos de “crime de tráfico de estupefacientes”, tal como foi ontem noticiado pelo JM. Dois homens foram detidos “em flagrante delito” pela Policia de Segurança Pública (PSP), com fortes suspeitas do “crime de tráfico de estupefacientes”. Na operação da PSP, foram ainda aprendidos dois automóveis e cinco motorizadas.