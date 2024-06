Ao final da tarde deste sábado, a embarcação do SANAS afeta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz foi ativada para proceder ao resgate de duas mulheres que se encontravam na zona das piscinas naturais do Seixal.

“De nacionalidade ucraniana, caíram ao mar e foram apoiadas por dois populares que as auxiliaram a sair, pelos próprios meios, na zona da praia da Lage”, referiu o SANAS.

A tripulação daquela associação para socorro no mar que se deslocou ao local tratou de garantir a segurança dos quatros indivíduos, tendo posteriormente regressado à estação.