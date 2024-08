O ex autarca de Câmara de Lobos e atual deputado à Assembleia da República, Pedro Coelho, recorreu às redes sociais para manifestar a sua tristeza face ao grande incêndio que começou na Ribeira Brava e já alcança freguesias de Câmara de Lobos.

Pedro Coelho diz estar de “coração apertado”.

“É com o coração apertado que vejo as imagens do fogo a aproximar-se das populações do Curral das Freiras e do Jardim da Serra. Infelizmente conheço bem a aflição da população nestes momentos. Expresso aqui a minha solidariedade e disponibilidade para o Povo do Curral das Freiras e do Jardim da Serra que bem conheço. Faço votos que esta tormenta acabe rapidamente e que possamos apreciar as paisagens de outrora. Um forte abraço de solidariedade aos bombeiros e outras autoridades que estão no terreno, bem como aos meus amigos, Manuel e Valentim, presidentes de junta destas localidades e Leonel Silva, presidente da Câmara. Força Curral das Freiras e Jardim da Serra!”, redigiu na sua página de Facebook.