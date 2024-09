Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a equipa médica da EMIR realizaram, esta tarde, manobras de reanimação com sucesso a uma mulher que foi vítima de doença súbita.

O caso muito grave ocorreu na zona de João Ferino, em Santa Cruz, onde as equipas de socorro estiveram a realizar as operações de socorro que acabaram por salvar a mulher, de 45 anos

Após as manobras de reanimação, a vítima recuperou os sinais vitais, tendo sido transportada numa ambulância para o hospital. Segundo apurou o JM, a ambulância dos bombeiros está a caminho do hospital, estado a vítima com prognóstico muito reservado, mas com sinais de vida.