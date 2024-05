Uma mulher, aparentemente com cerca de 40 anos, morreu esta manhã na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados à habitação da vítima, localizada no Bairro da Nogueira, na Camacha. No entanto, quando chegaram ao local a mulher já se encontrava sem sinais vitais, à semelhança do que aconteceu esta manhã no Caniçal e que o JM noticiou aqui.

A EMIR esteve no local a realizar manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação. Sabe-se, ainda, que a corporação supramencionada mobilizou para a residência quatro elementos corpo de bombeiros, apoiados por dois veículos.

Tal como manda o protocolo, a Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.