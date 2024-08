O homem com cerca de 40 anos que apareceu morto na manhã de segunda-feira, em Câmara de Lobos, terá sido assassinado e mutilado.

Esta é a versão que corre entre familiares e conhecidos da vítima. Uns e outros estranham o silêncio das autoridades sobre um caso que consideram macabro e de grande violência, conforme relataram ao JM.

Um familiar do homem encontrado já sem vida no início desta semana revela ao JM pormenores de grande violência. Alegadamente, a vítima estaria com orelhas cortadas, assim como os dedos das mãos.

