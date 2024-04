Mais uma turista sofre acidente no Cais do Sardinha

Trata-se do segundo caso e do segundo resgate em pouco mais de uma hora. O SANAS Madeira realiza, neste momento, mais uma operação de socorro e resgate por via marítima, de uma turista que se encontra ferida na vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

É o segundo ferido a sofrer um acidente junto ao Cais do Sardinha, necessitando de ser resgatado para receber assistência médica.

Nesta ação está empenhada a embarcação salva-vidas da SANAS Madeira (SANAS103), com o apoio de uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Municipais de Machico e respetiva ambulância.

O resgate será efetuado através do Cais do Sardinha, tendo o desembarque a ser feito na marina da Quinta do Lorde, onde aguarda uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico, ativada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, para realizar o transporte da vítima para o serviço de urgências do Centro de Saúde de Machico.

A coordenação da operação é do MRSC Funchal, com o apoio do Serviço Regional de Proteção Civil.