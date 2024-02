Continua a onda de assaltos na freguesia da Camacha. Na última noite, aquela localidade voltou a estar em sobressalto, devido a um assalto ocorrido no Bar o Candeeiro, no bairro da Nogueira.

Segundo apurou o JM, os autores deste roubo conseguiram entrar por uma janela que não tem mais de 30 centímetros e, uma vez mais, levaram a máquinas de bolas.

Além disso, conseguiram furtar várias garrafas de whisky, ainda antes de abandonarem o bar. Mas, o espanto do proprietário e das autoridades foi que, depois de saírem do local, os larápios deixaram as garrafas no chão, mesmo a poucos metros do bar.

PSP está a investigar. Tal como já foi avançado pelo JM, na Camacha já foi assaltada a Casa do Povo, também nas suas imediações foram assaltados um cabeleireiro, habitações e espaços comerciais. A farmácia também foi alvo de uma tentativa de roubo, a qual, no entanto, não foi bem-sucedida, segundo apurou o JM.