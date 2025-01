Incêndio no Funchal: Fogo extinto e bombeiros fazem ventilação na garagem (com fotos)

Já foi extinto o incêndio que deflagrou numa viatura estacionada no piso -2 do Centro Comercial Europa, no Funchal, a poucos metros da redação do JM. As chamas tiveram origem num veículo que estava estacionado num piso da garagem, e o fumo propagou-se rapidamente até ao exterior, motivando o alerta às autoridades.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram os primeiros a intervir, chegando ao local em conjunto com a Polícia de Segurança Pública (PSP), que encerrou o trânsito na Rua do Bom Jesus para garantir as condições de segurança necessárias às operações de combate ao incêndio. Durante os momentos iniciais do combate às chamas, uma equipa dos BVM resgatou um cão que estava no interior de uma outra viatura estacionada na mesma garagem.