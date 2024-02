Incêndio em casa devoluta aciona dez bombeiros e três viaturas para a Praia Formosa

O despertar desta quinta-feira está já a ser de muito trabalho para os Bombeiros Sapadores do Funchal, que neste momento combatem um incêndio numa casa devoluta na Praia Formosa.

Conforme apurou o JM, o alerta foi dado por volta das 7h50, tendo esta corporação se deslocado de imediato para o local com 10 elementos e três viaturas, as quais continuam a tentar sanar as chamas.

Não são, no entanto, conhecidas as causas deste incêndio, nem a existência de feridos.