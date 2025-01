Homem fica ferido ao sofrer queda em escadas rolantes

Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa está a prestar assistência pré-hospitalar a um homem que sofreu uma queda nas escadas rolantes do Centro Comercial Anadia, no Funchal, apurou o JM

De acordo com uma testemunha ocular, o indivíduo apresenta ferimentos considerados de alguma graves. Os socorristas estão a atuar com todo o cuidado necessário para estabilizar a vítima antes do transporte para o hospital.

Após os primeiros socorros, o homem será encaminhado para o hospital, onde deverá receber tratamento médico na unidade de urgências do Hospital dr. Nélio Mendonça.