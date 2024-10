Uma equipa da EMIR e uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foram ativadas esta tarde para socorrer um homem que sofreu um colapso súbito na via pública. A vítima, de 44 anos, desmaiou quando estava a caminhar no passeio, tendo sido inicialmente assistida por populares que se encontravam no local.

Quando as equipas de emergência chegaram, o homem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, o que levou à imediata intervenção com manobras de reanimação. Apesar da gravidade do seu estado, a vítima foi transportada com vida para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências com sinais vitais, mas com prognóstico muito reservado, apurou o Jornal.