Uma discussão acabou à facada, há pouco, na Nazaré, resultando num ferido com graves ferimentos.

As informações são escassas, mas uma fonte da PSP confirmou, ao Jornal, a altercação e a agressão com a arma branca e revelou que, tanto a vítima como o agressor, estão devidamente identificados.

A situação ocorreu no bairro da Nazaré, na Rua dos Estados Unidos da América, onde compareceram as autoridades de saúde e policiais. A vítima, de aproximadamente 45 anos, foi socorrida por uma equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e ainda por uma equipa médica da EMIR. Com ferimentos sangrantes de alguma gravidade numa perna, o homem acabou por ser transportado para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgências.