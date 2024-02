Um indivíduo do sexo masculino, cuja idade se desconhece, foi encontrado morto no Funchal, mais precisamente na zona do Caminho do Pilar.

Pessoas que estavam nas imediações, junto aos apartamentos, relataram ao Jornal que o homem terá sido deixado no local por um taxista.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência, assim como o delegado de saúde a quem cabe declarar o óbito. Segundo ainda apurou o JM, a Polícia Judiciária também foi mobilizada para o Caminho do Pilar, além dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

As autoridades continuam nas imediações, com o intuito de melhor perceber a situação que originou o trágico acontecimento.

Na zona, a informação que circula é de que o homem, médico, tem 37 anos.