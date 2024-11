Homem agredido com gravidade em discoteca na Avenida do Infante

Um homem de 34 anos foi hospitalizado na madrugada de hoje na sequência de uma violenta agressão ocorrida numa discoteca situada na Avenida do Infante, no Funchal. A vítima sofreu ferimentos na cabeça, nos braços e, particularmente, num dos olhos, conforme revelou uma fonte hospitalar ao JM.

De acordo com o próprio, que mais tarde apresentou queixa no comando regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), foi alvo de agressões a soco e pontapé por volta das 3h da madrugada, nessa discoteca. As causas do ataque não foram divulgadas pela vítima.

Após dirigir-se às instalações da PSP, no Funchal, foi necessário acionar uma equipa de emergência pré-hospitalar para prestar assistência no local. Posteriormente, o homem foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu internado em observação devido à gravidade das lesões.

A PSP encontra-se a investigar o caso para apurar os contornos de mais uma cena de agressões na noite funchalense.