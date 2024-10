A suspeita de incêndio num elevador de um prédio situado na Rua dos Ferreiros, no Funchal, fez acionar, ao início desta tarde, duas corporações de bombeiros.

Pelo que foi possível apurar, as corporações estão nesta altura no local a tentar detetar a fonte do fogo, que terá tido origem na subcave do prédio, logo, abaixo do nível da estrada, e que terá feito com que o fumo alastrasse até ao elevador.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram 11 elementos e três viaturas, enquanto que os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se na operação com seis elementos e uma veículo de combate a incêndios.