Foi violento o despiste seguido de colisão que aconteceu esta tarde dentro do posto de combustível da Galp, no Campo da Barca, no Funchal, e que envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros.

Do sinistro aparatoso, resultaram dois feridos que, entretanto, já seguiram para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, depois de ministrados os primeiros socorros no local, onde são alguns os curiosos que param para ver o que se passou.

Segundo apurou o JM, os bombeiros ainda se encontram no local por uma questão de precaução.

Conforme o Jornal avançou, aqui, dos Bombeiros Sapadores do Funchal contavam-se quinze operacionais no local.